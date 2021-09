Stiri pe aceeasi tema

- Dupa instaurarea regimului taliban la Kabul, una dintre puținele munci pe care femeile afgane o pot face in administrația din capitala afgana este spalatul toaletelor, potrivit unui anunț facut, duminica, de actualul primar din Kabul, Hamdullah Nohmani, relateaza CNN , potrivit Digi 24 . Singurele femei…

- Femeilor afgane nu ar trebui sa li se permita sa lucreze alaturi de barbati, a declarat o personalitate de rang inalt din guvernul taliban, o pozitie care, daca ar fi pusa in aplicare in mod oficial, le-ar interzice efectiv angajarea in birouri guvernamentale, banci, companii mass-media si nu numai,…

- Femeile din Afganistan sunt vizate de Premiul Saharov pentru libertatea de gandire pentru anul 2021. Grupul social-democraților din Parlamentul European a decis sa nominalizeze un grup de femei afgane pentru acest premiu, dupa ce Afganistanul a fost cucerit de talibani de aproape o luna. In grupul nominalizat…

- Venirea la putere a talibanilor in Afganistan reprezinta un moment dureros pentru femei. Ele știu ca noul regim urmeaza sa le restricționeze sever drepturile, iar acțiunile din zilele de dinaintea cuceririi Kabulului nu fac decat sa accentueze temerile. CNN scrie despre povestea unei femei ucisa de…

- Strazile din Kabul sunt pline de talibani, in timp ce majoritatea cetațenilor afgani stau ascunși in case. Cei care se incumeta pe strazi sunt de barbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poarta burka. Sentimentul anxietații, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața…

- Nimeni nu poate garanta ca atacul de luna trecuta asupra liceului Sayed al-Shuhada din vestul Kabulului, nu va fi repetat. Cel puțin 85 de studenți, majoritatea fiind fete cu varsta cuprinsa intre 15 și 16 ani, au murit din cauza acestor atrocitați. In timpul in care soldații trupelor NATO se pregatesc…