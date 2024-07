Stiri pe aceeasi tema

- FACILITATE… In perioada 3 iunie – 30 septembrie 2024, toți contribuabilii, persoane fizice, din municipiul Huși, cu excepția celor care desfașoara activitați economice, au șansa de a scapa de plata majorarilor de intarziere pentru neplata impozitelor și taxelor locale, daca, in aceasta perioada, iși…

- MERITUOȘI… Colegiul Național „Cuza Voda” Huși se poate mandri in aceste zile cu rezultatele frumoase obținute de trei dintre elevii sai, la Olimpiada de Tehnologia Informației, de la Slobozia. David Gaina, Ștefan Ciprian Cernatescu și Gabriel Silitra sunt elevii inteligenți și merituoși, premiați la…

- De o noapte ”speciala” a avut parte Cinema Victoria. Cablurile de tensiune din fața instituției au luat foc, fiind necesara intervenția pompierilor…https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/video-au-luat-foc-cablurile-electrice-de-la-cinema-victoria–1638488.html Articolul Au luat foc cablurile electrice de…

- CANDIDAT…Dupa o perioada tumultuoasa si plina de evenimente, comuna Pungesti are acum o noua sansa ca lucrurile sa se aseze asa cum trebuie, pe un fagas normal. Solutia este una si sta in puterea pungestenilor care, pe 9 iunie, isi vor alege primarul pentru urmatorii patru ani. De data aceasta, in cursa…

- MODIFICARE… Contractul-cadru care va intra in vigoare dupa 1 iulie și in care se va menține aceeași valoare a punctului serviciilor medicale prevede, ca noutate, pachete de servicii pentru persoanele neasigurate in scopul depistarii unor afecțiuni grave (cancer, hepatita, HIV/SIDA la gravide), a anunțat…

- ATAC…Un baietel de opt ani fost atacat de un roi de albine, in timp ce se juca in curtea casei, in municipiul Vaslui. Copilul a fost dus de urgenta la spital, unde medicii au extras mai multe ace, inclusiv din zona fetei. Baietelul se juca in curtea casei, la o distanta de cativa zeci de […] Articolul…

- INEDIT…Este cunoscut faptul ca, pentru eficientizare si productii cat mai bune, fermierii folosesc, de multi ani, substante care sa-i scape de daunatori, fie ca vorbim aici de plante sau insecte. Pana nu demult, ierbicidatul culturilor se facea cu ajutorul instalatiilor speciale trase de tractor sau…

- UPDATE: CONFIRMARE… Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au confirmat printr-un comunicat oficial faptul ca fostul primar de la Pogana, Marcel Gafu, a vrut sa le de șpaga polițiștilor de la Poliția Economica, veniți duminica, in control la magazinul soție sale. Ofițerii DGA au precizat ca…