Femeie violată într-o cameră de hotel de 3 stele, din centrul Clujului O intamplare șocanta a avut loc intr-un hotel de trei stele din Cluj. O femeie, cazata la hotelul respectiv, a fost violata in timp ce se afla la duș. In plina noapte, un barbat a dat buzna peste ea in propria-i camera. Din primele informații, se pare ca barbatul nu era cazat la hotelul in care ar fi comis cumplita fapta și nici nu se cunoștea cu victima. Acesta a fost prins la scurt timp de catre polițiști și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea sa pentru o perioada de 30 de zile, informeaza realitateadecluj.net . Dupa incident ea ar fi sunat la 112, insa el i-a smuls… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

