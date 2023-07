Femeie violată în casa scării blocului în care locuiește, la Timișoara O femeie in varsta de 45 de ani a fost violata in casa scarii blocului unde locuieste, in Timisoara. Agresorul, un barbat de 54 de ani, a urmarit-o pe strada si a intrat peste ea in apartament. Victima a incercat sa scape si a iesit pe casa scarii, insa acolo a fost imobilizata de barbat. […] Articolul Femeie violata in casa scarii blocului in care locuiește, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

