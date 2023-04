Femeie ucisă de vaporii toxici ai unui produs de curăţat chiuveta O femeie din Spania a murit de insuficiența respiratorie severa dupa ce s-a intoxicat cu vaporilor unui produs de curațat chiuveta, informeaza Observatornews. Angela Gil isi cumparase de la un magazin obișnuit un produs pentru desfundat chiuveta. Pe masura ce a turnat produsul in chiuveta, acesta i-a provocat un fel de reacție chimica, care s-a dovedit a fi mortala. In timp ce inspira vaporii toxici, a inceput sa aiba probleme cu respirația. A ieșit in graba din apartamentul ei și a incercat sa obțina ajutor de la vecini, dar, din pacate, nu erau acasa in acel moment. Cand unul dintre vecini s-a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

