- Femeia care alerga in zona Lacului Morii din Sectorul 6 al Capitalei a mai trecut, anul trecut, printr-un episod similar: abia a scapat cu viața, in aprilie 2022, dupa ce a fost mușcata, in aceeași zona, de mai mulți caini.

