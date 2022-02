Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente de groaza, luni dupa-amiaza, in satul Horlaceni, comuna Sendriceni, din apropiere de Dorohoi, acolo unde un barbat și-a atacat cu un cuțit fosta soție, dar și pe mama și sora acesteia. In urma ranilor profunde, o femeie a murit, iar alte doua se afla in stare critica. Ce au descoperit…

- O femeie, in varsta de 44 de ani, din satul Horlaceni, comuna Șendriceni, Dorohoi, a fost ucisa cu sange rece de fostul soț. Mama și sora victimei au avut nevoie de intervenția medicilor și au fost transportate de spital. Aceasta avea trei copilași, o fata de 17 ani și doi baieți de 14 și 23 de ani.

- Un tanar de 20 de ani din Dorohoi, județul Botoșani, elev in calasa a XII-a la un liceu tehnic, a murit la școala, la o zi dupa ce a ieșit din perioada de izolare impusa dupa infectarea cu coronavirus. Tanarul de 20 de ani a fost infectat cu SARS-CoV-2 și a stat in isolare pana […] The post Un tanar…

- Apollo a fost un proiect revolutionar dezvoltat de Agentia spatiala americana (U.S. National Aeronautics and Space Administration – NASA) in anii 1960 si 1970, gratie caruia oamenii au reusit pentru prima data sa ajunga pe Luna. Prima misiune Apollo a fost insa, marcata de o tragedie. In urma cu 55…

- O autospeciala de Politie din judetul Hunedoara, care se afla in servicul de patrulare, a fost implicata intr-un accident rutier, dupa ce a lovit cu partea laterala un autocamion care circula din sens opus. Cei doi agenti aflati in masina de Politie au fost raniti și au fost transportati la spital.…

- Aproape 50 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 20 de persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri prin care se solicita…

- O femeie a intrat, duminica, in subsolul unui bloc din Sectorul 5, București, printr-o gura de aerisire, pentru a salva o pisica și nu a mai putut ieși. Vecinii care au auzit-o pe femeie au sunat la 112 iar salvatorii au spart peretele pntru a o salva pe aceasta. O femeie din Sectorul 5 al […] The post…