- Un barbat a fost retinut de procurorii din Gorj dupa ce si-a injunghiat mortal partenera, cu mai multe lovituri de cutit, fapta avand loc in bucataria casei in care locuiau cei doi, potrivit news.ro.Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a anuntat, luni, ca procurorii s-au sesizat, duminica dupa-amiaza,…

- O femeie de 57 de ani, din comuna Baia de Fier (Gorj), contabila la Primaria din localitate, a fost ucisa, duminica, 23 iulie 2023, de concubin. Mariana Guțu ducea o viața grea cu barbatul, consumator de alcool.

- O femeie in varsta de 57 de ani, angajata a Primariei din Baia de Fier, a fost ucisa duminica seara de concubinul ei care, in urma unui conflict spontan, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri de cutit in zone vitale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj.

- Romanca injunghiata de soț cu zeci de lovituri de cuțit: Ce pedeapsa a primit barbatul de la judecatorii italieniUn roman a fost condamnat de judecatorii italieni la inchisoare pe viața, dupa ce și-a ucis soția cu 28 de lovituri de cuțit, informeaza antena3.ro. CITESTE SI Rezultate Bacalaureat…

- Meliss a murit in aceasta dupa-amiaza, la doar 14 ani, injunghiata de un adolescent de 17 ani. Nimeni nu știe motivul care a dus la aceasta tragedie. Din primele informații se pare ca Meliss, alaturi de un prieten in varsta de 19 ani, alergau in Gradina Botanica din Craiova. Din primele informații,…

- O femeie, din Gorj, este cautata de polițiști, dupa ce a disparut de acasa acum o saptamana. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu-Carbunești au fost sesizați ieri de un barbat din comuna Albeni, despre faptul ca la data de 22 mai, mama sa Turbatu Elena, de 69 de ani, a plecat in mod…

- O crima din Italia a șocat o lume intreaga, dupa ce o femeie a fost gasita moarta dupa mai mult de o luna. Ștefania a fost ucisa de varul ei, dupa ce s-au certat din cauza unei magazii. Se pare ca totul ar fi pornit de la o neințelegere in familie, cu privire la mai multe bunuri.