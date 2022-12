Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi Niculae Badalau a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si dare de mita in forma continuata, in dosarul in care a fost arestat la sfarsitul lunii noiembrie. El i-ar fi cerut unui primar de comuna sa atribuie…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unei angajate a Primariei municipiului Pascani care este acuzata de trafic de influenta in forma continuata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unei angajate a Primariei municipiului Pascani care este acuzata de trafic de influenta in forma continuata. Potrivit unui comunicat de presa, Monica Oneata, inspector…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unei angajate a Primariei municipiului Pascani care este acuzata de trafic de influenta in forma continuata, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul teritorial Iași a dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a Monicai Oneața, inspector in cadrul Compartimentului Secretariat-Registratura din Primaria Municipiului Pașcani.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a Monicai Oneata, la data faptei inspector in cadrul Compartimentului Secretariat Registratura din Primaria Municipiului Pascani, judetul Iasi, in sarcina careia…

- Acesta este acuzat intr-un dosar DNA ca a cerut 10.000 de euro in schimbul angajarii unei persoane la un cabinet parlamentar. In prezent, Danut Pop se afla in arest la domiciliu, potrivit Agerpres.Potrivit anchetei, Danuț Pop ar fi primit in perioada noiembrie 2021 - februarie 2022, suma de 10.000 de…

- Un avocat si doi oameni de afaceri au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de trafic de influenta si spalare de bani privind lucrari ce urmau sa fie efectuate la Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei).