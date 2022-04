O femeie a ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit, joi, in apartamentul sau dintr-un bloc din municipiul Constanta, iar peste 20 de persoane care se aflau in imobil s-au autoevacuat, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", incendiul care a afectat locuinta respectiva a fost lichidat in cateva zeci de minute. O persoana, proprietara apartamentului unde au izbucnit flacarile, a trebuit sa fie evacuata de pompieri si apoi a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește…