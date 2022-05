Stiri pe aceeasi tema

- V. S. O femeie din comuna prahoveana Filipeștii de Padure s-a autodenunțat, sambata dimineața, la Poliție. In jurul orei 8.00, aceasta i-a anunțat pe polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina, prin apel 112, ca ar fi agresat o alta persoana. Politiștii care s-au deplasat la fața locului au…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat ieri, 10 mai a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale. Astfel, polițiștii…

- Vineri, 6 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat in municipiul Baia Mare o femeie de 27 de ani din Sarasau pe numele careia autoritațile din Austria au emis mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de trafic de migranți. Femeia a fost prezentata la Parchetul…

- Gradina zoologica din Targu Mureș este una dintre cele mai mari din țara. A fost inaugurat in 1964 și este situata pe Platoul Cornești, o zona impadurita. A pornit de la 700 de metri patrați și a ajuns, un an mai tarziu, la peste 20 de hectare. Cei care se intreaba ce animale sunt la … Post-ul Ce animale…

- O femeie imparțita la ! Ce faci cand femeia pe care o iubești este atat de atragatoare incat cel mai bun prieten al tau este absolut fermecat de ea? Dar ce faci cand afli ca femeia asta il iubește și pe el… și pe tine??? Cum sa impaci și prietenul și iubita? Hai sa gasim impreuna soluția ideala in comedia…

- Asociația Pando a plantat prima mini-padure de tip Miyawaki din orașul nostru, in parcul din Piața Republicii. Marele avantaj al acestei tehnologii japoneze este faptul ca prin copacii plantați unul langa altul se faciliteaza dezvoltarea reciproca a acestora, crescand astfel mult mai repede. In parc…

- Daca dai Bac-ul și ești interesat sa te pui la punct cu istoria, participa la un webinar gratuit de istorie susținut de Corina Lenard din Targu-Mures. Ești invitat la o pregatire de 2 ore la la Istorie in care iți poți afla secretele despre cum sa inveți eficient in timpul ramas pana la BAC. Fii … Post-ul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta de pe raza municipiului Reghin. "In data de 27 martie, in jurul orei 9.00, Horvat Mariana ar fi plecat…