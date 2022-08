Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 65 ani din capitala este cautata de polițiști. Aceasta a plecat pe data de 9 iulie de la domiciliu și nu a mai revenit. Polițiștii IP Centru din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, au fost sesizați despre dispariția femeii de catre rudele acesteia

- La data de 5 iulie 2022, in jurul orei 23,30, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiștii, a rezultat ca, in timp ce se aflau in locuința comuna, barbatul, in varsta…

- Politistii din judetul Neamt au intervenit seara trecuta in ajutorul unei femei care a sunat la 112 si a anuntat ca ar fi fost rapita si tinuta sechestrata intr o baraca. Victima a fost gasita la timp de oamenii legii. Suspectul este cercetat de oamenii legii. "Fiecare secunda conteazaPana la ora 20:36,…

- Astazi, in jurul orei 08:20, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata despre faptul ca, pe bulevardul Pacii, din Lupeni, a avut loc un accident rutier, fiind accidentata o femeie care traversa strada. Politistii au stabilit faptul ca un barbat de 54 de ani, din Lupeni, care conducea o autoutilitara…

- Nu știu ce sa zic. Vizavi de știrea pe care tocmai urmeaza s-o scriu, spun. La Suceava ori sunt femeile prea ferme și bataioase, cu arțagul in varful degetelor, ori barbaților le curge apa plata prin vene. Dar, sa incep știrea, ca nu vreau sa va pun pe fuga. Potrivit suceava-smartpress.ro, o femeie…

- Polițiștii de la Secția Burdujeni au fost alertați prin 112, miercuri seara, de catre o femeie care a relatat ca fiul ei in varsta de 4 ani a disparut din fața blocului și nu il mai gasește. La adresa indicata, in cartierul Burdujeni, polițiștii au gasit-o pe mama, o femeie in varsta de ...

- La data de 23 mai 2022,in jurul orei 19.00, polițiștii din Baia de Arieș au fost sesizați de catre o femeie, de 41 de ani, din Baia de Arieș, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț.In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de barbatul in varsta de 43 de ani, polițiștii au emis…

- La cateva zile dupa femeia din Timișoara care s-a aruncat de la etaj impreuna cu cei doi copii minori ai sai, o noua tragedie apare de aceasta data in județul Bacau. Un barbat din județul Bacau s-a aruncat duminica la pranz in apele Barajului Berești din Bacau, impreuna cu cei doi copii ai sai minori,…