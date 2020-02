Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Galați și Buzau, din cauza unor persoane suspecte de cornavirus. O femeie din Buzau a anunțat ca se simte rau dupa ce a venit din Italia cu un microbuz care a ajuns ulterior in Galați. Celelalte persoane aflate in autovehicul au fost duse in carantina.

- Autoritatile sanitar-veterinare s-au deplasat la Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara in dimineata zilei de duminica, 23 februarie, dupa aterizarea unui avion al companiei WizzAir, din directia Bergamo.

- O femeie in varsta de 56 de ani din Deva, care s-a intors in 13 februarie din Thailanda, este suspecta de infectie cu COVID 19, fiind transportata duminica de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde este supusa testelor.

- Un pacient suspect de infectare cu coronavirus a fost internat sambata seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare, anunta news.ro.Conform satumareonline.ro, este vorba despre un barbat sosit recent din Italia, unde a declarat ca avut contact cu cetatenichinezi. Potrivit…