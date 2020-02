Femeie suspectă de coronavirus, adusă de urgență la Timișoara O femeie de 56 de ani din Deva, suspecta de infecție cu noul coronavirus dupa ce a revenit din Asia, a fost transportata duminica dimineața de la Spitalul Județean de Urgența Deva la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara.Pacienta s-a prezentat la UPU Deva cu sindrom febril și, dupa un prim consult de specialitate, a fost imediat izolata, activandu-se procedurile prevazute pentru situații de "posibila infecție cu coronavirus", a notat opiniatimisoarei.ro.O Autospeciala Transport Pentru Victime Multiple (ATPVM ) de la Detașamentul de Pompieri Deva a transportat-o la Timișoara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

