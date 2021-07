Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, zona din fața Spitalului de Urgenta Floreasca din Capitala a fost scena unei batai ca-n filme. A fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a-i desparți pe batauși. Doi barbati au ajuns in atenția polițiștilor dupa ce s-au incaierat chiar in fata unitatii medicale, dupa o sicanare in…

- Poveste incredibila in Tulcea. O adolescenta bate cu cruzime o fata de 12 ani care se presupune a fi prietena ei. Martorii susțin ca nu este prima data cand agresoarea reacționeaza așa. Care sunt motivele pentru care recurge la aceste gesturi dramatice?

- Un barbat in varsta de 64 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a incercat sa rapeasca o fetita de doua ori intr-o saptamana, dupa ce la prima tentativa, micuța a fost salvata de o femeie. Barbatul a incercat sa o rapeasca pe fetita de 12 ani, pentru prima data, in urma cu o saptamana, atunci cand a intrat…

- O femeie și-a injunghiat fiica in varsta de 11 ani, dupa care a incercat sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc miercuri dimineața, in Popești-Leordeni. Tatal a fost cel care a gasit-o pe fata plina de sange și a dus-o de urgența la Spitalul “Bagdasar Arseni”, din Capitala. Fetita are multe…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a injunghiat fetița cu un cutit, apoi a vrut sa-și puna capat zilelor. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in Popești-Leordeni, anunta Realitatea PLUS. Fetița a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a agresat fizic fetița in varsta de 11 ani, dupa care s-a injunghiat cu un cuțit. Fetița a fost transportata la spitalul "Bagdasar Arseni", din Capitala, in stare stabila, de tatal sau, iar un echipaj medical efectueaza manevre de resuscitare pentru femeie. Potrivit…

- O femeie de 35 de ani din Durlești a murit dupa ce sotul acesteia a batut-o. Cazul a avut loc duminica, 2 mai, in jurul orei 15:00. Informația a fost confirmata de ofițera de presa, Svetlana Scripnic.

- O femeie din Leova, in varsta de 72 de ani, a decedat dupa ce a fost snopita in bataie. Tragedia a avut loc ieri, 19 aprilie, in jurul orei 17:31. Oamenii legii au fost alertați de catre o cunoscuta a victimei care a descoperit-o pe femeie zacand la sol, in stare inconștienta.