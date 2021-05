Este vestea șoc a serii! O femeie din Botoșani a sunat de urgența la 112, dupa ce soțul sau, un barbat in varstp de 54 de ani, cu probleme psihice, a sechestrat-o in propria locuința. In clipa in care a auzit acest lucru, barbatul a incuiat ușa apartamentului. Mascații au intervenit de urgența, iar la fața locului s-au deplasat și echipaje de jandarmi și SMURD. Declarațiile facute de catre purtatorul de cuvant al IPJ Botoșani, Delia Nenișescu.