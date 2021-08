Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bacauani de la Serviciul Județean Anticorupție cerceteaza mai mulți angajați ai firmei Delgaz Grid despre care ar fi dovezi ca au luat mita, in repetate randuri, pentru a brașa ilegal mai mulți consumatori sau pentru modificarea instalatiilor energetice, astfel incat sa ocoleasca echipamentele…

- La data de 3 iulie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Politie Filipeni au fost sesizati de catre o femeie, din localitate despre faptul ca i-ar fi disparut o cabalina de pe camp, unde se afla la pascut. La data de 5 iulie a.c., un barbat a anuntat politistii despre faptul ca, in apropierea locuintei…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au documentat activitatea infractionala a unei femei de 49 de ani, din comuna Scorteni, banuita de comiterea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetari s-a stabilit ca, in anul 2015, femeia ar fi devenit asociat cu procent…

- La data de 27 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat o arma neletala, supusa autorizarii și 70 de alice, asupra unui barbat din Comanesti. Politistii au depistat in flagrant delict, un barbat, in varsta de 46 de ani, din Comanesti avand asupra…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Libera Trecere impreuna cu reprezentanții Secției Utilaje și Servicii Tehnice din cadrul Primariei Bacau au fost implicați zilele trecute intr-o acțiune organizata pe linia respectarii prevederilor Legii nr. 421/2002…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui DRANCA MIHAIU de 87 de ani, din municipiul Bacau, județul Bacau. La data de 24 mai a.c., batranul ar fi plecat din curtea unei unitati medicale catre adresa de domiciliu si nu a mai ajuns. Inca de la momentul sesizarii, politistii s-au mobilizat…

- La data de 23 mai a.c., politistii din Onesti au retinut un tanar de 32 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetari a reieșit faptul ca, in noaptea de 21/22 mai a.c., tanarul din Onesti, impreuna cu alti doi minori, ambii de 16 ani, din comuna Urechesti s-ar fi deplasat…

- Politistii au identificat trei tineri, cu varste cuprinse intre 13 si 14 ani, din Buhusi, care, la data de 15 mai a.c., i-ar fi smuls din mana unei femei, un portofel si un telefon mobil. La data de 15 mai a.c, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizati prin 112 despre faptul […]…