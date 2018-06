O femeie care a amenințat, vineri, ca se arunca in gol de la etajul 4 al unui bloc din Capitala a fost salvata, in ultima clipa, de pompierii bucureșteni.

Incidentul s-a petrecut pe Strada Anghel Moldoveanu din Sectorul 4 al Capitalei.

„La fața locului au acționat pompierii Detașamentului Special de Salvatori și Negociatorii Poliției Capitalei. Ușa de acces in apartament a fost inchisa. A fost realizat dispozitiv pe terasa blocului și s-a patruns simultan in interior prin forțarea ușii și coborare in rapel prin exterior. In acest moment, victima este in grija echipajelor medicale",…