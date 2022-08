Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Oklahoma care fusese reținuta pe bancheta din spate a unei mașini de poliție este acuzata ca s-a eliberat de catușe, a luat o pușca de asalt și a deschis focul catre polițiști și un civil, potrivit BBC și abc7.

- O femeie in varsta de 50 de ani a fost retinuta, pentru 24 de ore, ulterior magistratii dispunand masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile, dupa ce politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Timis au descoperit si ridicat, in perioada 2-3…

- O tanara de 18 ani din Sibiu a fost retinuta de politisti, dupa ce a furat carti de identitate si a facut credite la banci cu ele, informeaza, joi, IPJ Sibiu, potrivit Agerpres."La data de 13 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Sibiu, sub coordonarea…

- Un grav accident rutier s-a produs joi dupa amiaza in localitatea Draganu, judetul Arges. O femeie de 60 de ani a murit si alte trei persoane au fost ranite dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu o autoplatforma cu remorca, pe care erau transportate mașini, potrivit site-ului local Ziarul Argeșul…

- UPDATE: Potrivit unor informații, primul care i-a acordat ingrijiri medicale femeii a fost un asistent medical, care se afla in timpul sau liber. Dupa ce a fost lovita, victima le-a cerut celor care ii acordau ingrijiri medicale sa o sune pe fiica sa, patroana unui magazin din apropiere. Din cate se…

- In luna martie a.c. polițiștii din Borșa au fost sesizați despre faptul ca, in apropierea unui bancomat, s-a produs un furt. Victima era o femeie in varsta de 72 de ani, care a retras de la banca suma de 4100 de euro. In timp ce se indeparta de unitatea bancara, profitand de neatenția sa, o femeie necunoscuta…

- O femeie a alunecat pe o limba de zapada la coborarea de la lacul Capra, iar ranile sunt destul de serioase, anunța reprezentanții Salvamont. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…