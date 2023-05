Stiri pe aceeasi tema

- Restaurant distrus la Jucu de Mijloc de un BMW scapat de sub control. Accidentul a avut loc duminica dimineața. Autovehiculul a patruns prin pereții cladirii, parțial de sticla, și s-a oprit direct in zona de luat masa. Șoferul ar fi adormit la volan. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Cardinal Iuliu Hossu. Din primele informații, in accident au fost implicate…

- Un accident rutier a avut loc sambata, dupa-amiaza, langa Parcul Central din Cluj-Napoca. Din primele date, o femeie a fost ranita in urma impactului violent.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Cardinal Iuliu Hossu. Din…

- O femeie a fost grav ranita dupa ce o mașina a urcat peste ea. Accidentul s-a produs vineri la amiaza, pe strada Fabricii din Cluj-Napoca. In urma apelului la 112 au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare . Pompierii au folosit…

- Grav accident luni, 10 aprilie, petrecut in comuna Florești, județul Cluj, in care au fost implicate doua autoturisme, o autoutilitara și parțial un autobuz CTP. Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente…

- Doua echipeje SMURD au fost solicitate sa intervina, marți dimineața, in Capitala, in sectorul 6. In stația STB Eugen Lovinescu, o femeie a fost ranita dupa ce crengile unui copac au cazut. In Capitala, o femeie a fost ranita in stația de autobuz dupa ce crengile unui copac au cazut. Incidentul a avut…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a descarcera și a extrage un barbat ramas blocat intr-un autoturism rasturnat pe strada Bucium din Cluj-Napoca. La fața locului au acționat doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, care au gasit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața pentru a scoate o femeie cazuta in apele raului Someșul Mic. ”Apelul de urgența a venit in jurul orei 07.30, care anunța faptul ca femeia a fost luata de ape in zona strazii Mamaia și purtata in aval catre piața Mihai…