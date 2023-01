Femeie rănită într-un accident cu trei mașini, la Târgu Jiu Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata miercuri cu privire la producerea unui accident rutier in care au fost implicat trei mașini, pe raza municipiului Targu Jiu. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca un barbat, de 47 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, din direcția localitatea componenta Iezureni – strada Traian, in condiții ce urmeaza a fi stabilite in urma efectuarii cercetarilor, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de catre o tanara, de 28 de ani, din municipiul Dobreta Turnu-Severin.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

