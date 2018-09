Femeie rănită grav după ce a confundat dinamita cu o lumânare O americanca din Connecticut a ramas desfigurata dupa ce, in timpul unei pene de electricitate, a aprins un baton de dinamita crezand ca este o lumanare, transmite sambata DPA.



Femeia in varsta de 30 de ani, mama a doi copii, a incercat sa gaseasca o lumanare, pe intuneric, dar a pus mana si a aprins un baton de dinamita, conform CBS News. Americanca a suferit rani grave la nivelul fetei si risca sa-si piarda degetele de la mana in are a tinut dinamita aprinsa.



Conform presei americane, dinamita ar fi apartinut fostilor locatari ai casei in care traieste femeia. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

