Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care statea pe o banca in fata Primariei Arad a fost lovita de o masina si aruncata cativa metri cu tot cu banca pe spatiul verde din fata cladirii, dupa ce soferul ar fi pierdut controlul volanului in urma impactului cu un alt autoturism, potrivit Agerpres.Victima se odihnea pe o banca…

- Accident in fața primariei din Arad. Un șofer a pierdut controlul volanului și a patruns pe trotuar, unde a intrat intr-o banca pe care se afla o femeie. Victima a fost transportata la spital.

- Un accident șocant s-a produs in aceasta dimineața in plin centrul Aradului. O femeie care statea pe o banca in fața Palatului administrativ a fost lovita de un autoturism care, intrat in coliziune cu alta mașina, a ajuns pe trotuar. Dupa primele estimari, femeia nu a suferit rani grave. Poliția aradeana…

- Șoferul unui autoturism Alfa Romeo a pierdut controlul volanului și a intrat pe trotuarul de langa platoul Primariei, lovind o banca pe care statea o... The post Accident in fața Primariei. A fost lovita o femeie care statea pe banca de langa trotuar appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- O tanara de 33 de ani a murit, dupa ce a fost lovita de un automobil, condus de o șoferița de 22 de ani. Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 23:23, pe viaductul din Capitala.Potrivit poliției, victima traversa strada neregulamentar.

- Un barbat de 33 de ani a fost taiat cu macetele de mai multe persoane care aveau fetele acoperite, sambata, 29 aprilie, in jurul orei 23.00, pe o strada din Braila. Victima a ajuns in stare grava la spital, iar medicii au fost nevoiți sa-i amputeze mainile, relateaza publicația locala DeBraila. Poliția…

- Luni seara, un biciclist curier a fost lovit de o mașina pe strada Miron Costin din Capitala. Astfel, in urma impactului, acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale la fața locului, fara a fi transportat la spital. Victima este un barbat in varsta de 30 de ani, relateaza Jurnal.md . „La data de 24.04.2023,…

- Caz revoltator langa o școala din Sectorul 6 al Capitalei. Mai multe recipiente medicale in care pare a fi sange au fost lasate pe o banca. Culmea, in zona sunt copii care se joaca pe langa ele.Poliția și ISU au ajuns la fața locului. Zona a fost delimitata. Este vorba despre Aleea Sandulești nr.…