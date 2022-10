Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 121 din 12 Octombrie 2022 BULETIN INFORMATIV 12 OCTOMBRIE 2022 FEMEIE RETINUTA PENTRU FURT DIN SUPERMARKET In data de 11 octombrie a.c., in jurul orei 19:00, politistii Sectiei 3 Urbane Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, de 27 de ani, a fost depistata de agentii de paza…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut vineri o femeie, in varsta de 42 de ani, banuita de furt. Acesta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. „La data de 30 septmebrie 2022, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii…

- Un barbat din Slatina a fost dat de jandarmi pe mana poliției. Acesta a gasit o metoda inedita prin care sa fure produse alimentare dintr-un supermarket. Daca ar fi scapat neobservat, ar fi plecat cu bunuri in valoare de 600 de lei. Jandarmii au intervenit ieri la un supermarket din Bistrița. Un barbat…

- Nr. 108 din 16 Septembrie 2022 BULETIN INFORMATIV 16 SEPTEMBRIE 2022 BARBATI RETINUTI PENTRU FURT CALIFICAT Politistii Sectiei 5 Urbane Timisoara au retinut trei barbati, in varsta de 21, 34 si 43 de ani, banuiti de furt calificat. Acestia au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- Un barbat in varsta de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de politistii Sectiei 3 Urbane Timișoara, ieri, dupa ce a fost prins in timp ce fura dintr-un supermarket din Timișoara. Cu o zi mai devreme, același tanar a furat din același magazin. „In fapt, la data de 9 septembrie 2022, […] Articolul…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au luat masura reținerii unei femei de 57 de ani, banuita de comiterea de infracțiuni la regimul rutier. La data de 10 august a.c., in jurul orei 20:00, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau, in timp ce executa serviciul de patrulare pe strada Milcov…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut ieri doi barbați, in varsta de 20 și 34 de ani, banuiți de furt. „In fapt, in data de 5 iulie 2022, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de un barbat, in varsta de 86 de ani, cu privire la faptul ca in cursul aceleiași zile, […] Articolul…

- Politistii Sectiei 13 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au retinut doi barbati, de 47, respectiv 48 de ani, banuiti de furtul mai multor produse dintr-o farmacie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…