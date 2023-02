Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion teribil pentru un hoț in varsta de 48 de ani, marți in jurul pranzului, in zona centrala a Timișoarei. El a fost prins dupa ce a furat haine dintr-un magazin și le cara pe strada. Acesta a atras atenția unui echipaj al poliției locale.

- Polițiștii locali aflați in patrulare astazi, in zona centrala a Timișoarei, au observat in jurul orei 12:30, o persoana care ducea in mana un umeraș cu o geaca și o bluza, iar la observarea patrulei a incercat sa grabeasca pasul. „Polițiștii locali au banuit ca este ceva suspect, motiv pentru care…

- Polițiștii din Centrul de Trafic și Ordine Publica al Timișoarei pot vedea pe ecrane, non stop, tot ce se intampla in cele mai importante puncte din oraș datorita imaginilor furnizate de sistemul de supraveghere.

- Polițiștii locali din Timișoara care patrulau zona centrala a orașului in noaptea de luni spre marți au observat, puțin dupa miezul nopții, un moped care se deplasa prin Piața Victoriei, dinspre Opera spre Catedrala Mitropolitana. „Polițiștii locali au trecut la oprirea regulamentara a acestuia, aflandu-se…

- Un adolescent a fugit cu telefonul unui barbat chiar in centrul Timisoarei. Sub pretextul ca ar dori sa dea un apel, tanarul a pus mana pe dispozitiv si a incercat sa se faca nevazut, dar a esuat dupa ce a fost surprins si de catre politistii locali. Ieri seara, in jurul orei 23.15, polițiștii locali…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 22 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Șoferul avea o alcoolemie de 1.17 la mie in aerul expirat.

- In urma sesizarilor, politistii locali au actionat azi dimineata in zona caii ferate de langa Piata 700 din Timisoara. Doua persoane au fost depistate si predate serviciului de asistenta sociala, in timp ce colibele improvizate au fost demolate si gunoiul strans in jurul acestora a fost strans de echipele…

- Politistii locali au depistat ieri noapte un grup de sapte tineri, in zona Dambovita a Timisoarei, suspecti de spargeri de autoturisme. O patrula de polițiști locali a fost sesizata de un cetațean, in jurul orei 0.45, ca persoane necunoscute i-au spart autoturismul parcat pe strada Dreptatea colț cu…