Femeie omorâtă pentru organe de un bărbat cunoscut online O femeie din Mexic care a fost gasita moarta dupa ce a calatorit 5.000 de kilometri, pentru a se intalni cu un barbat pe care l-a cunoscut online. Autoritațile sunt de parere ca femeia ar fi fost ucisa pentru organe. Blanca Arellano, de 51 de ani, din Mexic și-a a cunoscut barbatul, care urma sa-i fie calau prin intermediul unei aplicații. Dupa cateva luni de discuții online, femeia a decis sa mearga in Peru pentru a-l intalni. Cu o saptamana iniante de calatorie, pe 7 noiembrie, femeia a vorbit cu rudele.Aceasta i-a spus nepoatei ei, Karla Arellano, ca lucrurile decurg conform așteptarilor și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

