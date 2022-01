Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție a polițiștiilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale, marți, la Dumbravița. Oamenii legii au saltat un italian și soția lui romanca, dați in urmarire europeana pentru infracțiuni in domeniul jocurilor de noroc.

- Ancheta in cazul celor 16 migranți descoperiți ascunși intr-un garaj din localitatea timișeana Banloc a luat o turnura neașteptata. Va reamintim ca acum o saptamana, in urma unui flagrant, o femeie a fost prinsa in Timișoara in timp ce transporta mai mulți migranți fara documente in portbagajul BMW-ului…

- O femeie și un barbat, implicați in trafic de migranți, au fost arestați preventiv. Oamenii legii i-au prins pe cei doi vineri, 12 noiembrie, in timp ce escortau mai mulți straini, indreptandu-se spre Timișoara. Ulterior, au mai fost gasiți și alți migranți, adapostiți in garajul femeii, in localitatea…

- O femeie de 70 de ani din Valcea și-a ucis cumnatul. Ea l-a lovit de mai multe ori cu un topor in zona capului, iar loviturile au fost fatale. Se pare ca aceasta crima a fost comisa sambata dupa-amiaza. Barbatul, in varsta de 75 de ani, a fost omorat cand dormea pe marginea unui drum, in apropierea…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni de la Secția 1 dupa ce un barbat a susținut intr-un videoclip live, pe Facebook, ca Spitalul Victor Babeș din Timișoara ar fi gol. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru raspandirea de informații false.

- Oamenii legii au arestat-o pe femeia care și-ar fi inscenat propria rapire și a folosit o parte din banii din rascumpararea de 6.000 de euro platita de soțul ei ingrozit pentru a juca bingo.Femeia in varsta de 47 de ani a inventat rapirea falsa in timp ce soțul ei era in spital, facandu-l sa creada…