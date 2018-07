Femeie, moarta de un an, descoperita de pompieri intr-un imobil

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in aceasta seara, in Ploiesti. Un barbat a fost gasit decedat in propria locuinta, in urma unui incendiu izbucnit in apartament. Potrivit ISU Prahova, focul a izbucnit din cauza unui vas uitat pe aragaz, moartea barbatului producandu-se din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon.…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe strada Gheorghe Doja din Ploiesti, zona Mega Image. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 67 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa strada prin loc permis. Victima a fost transportata la spital, acuzand dureri…

- Descoperire macabra in Ploiesti! O femeie in varsta de 61 de ani a fost gasita decedata in propriul apartament situat pe str. Petrochimistilor. Vecinii au solicitat ajutorul pompierilor pentru deblocarea usii apartamentului, oamenii declarand ca pe casa scarii se simtea un miros puternic venit…

- O femeie a fost gasita fara suflare de catre pompierii ISU Prahova in albia paraului Negras din Valea Doftanei, sat Traisteni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, femeia decedata ar avea aproximativ 50 de ani. Pompierii au scos la mal trupul victimei, urmand a se stabili imprejurarile…

- O femeie a fost lovita de masina, in urma cu putin timp, in fata bisericii Sfanta Vineri din Ploiesti. Victima se afla in traversarea strazii cand a fost acrosata de soferul unui autoturism. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj medical. In cauza, se fac cercetari…

- Potrivit ISU Prahova, ard mai multe reziduri petroliere pe o suprafața de aproximativ 40 de metri patrați.Focul se manifesta in zona unui canal de deversare, scrie observatorulph.ro. La fața locului intervin doua echipaje de pompieri. Va reamintim ca in data de 22 de martie un alt incendiu…

- Un echipaj de pompieri solicitat sa intervina, marți dimineața, in cartierul Vest, pentru deblocarea ușii unui apartament, a descoperit in locuința o femeie decedata. Solicitarea catre ISU a fost facuta, prin 112, de fiica locatarei, ingrijorata ca mama sa nu mai dadea niciun semn de viața.…

- Pompierii ISU Constanta au fost solicitati sa deblocheze usa unui imobil de pe strada Margaritarelor din Constanta.In imobil a fost gasita o femeie de aproximativ 75 de ani decedata.Politistii fac cercetari in acest caz. ...