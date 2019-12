Femeie medic, păcălită de un tânăr nigerian cu 6.000 de euro Un tanar nigerian de 32 de ani a fost prins de politisti pe strazile din Bucuresti dupa ce a pacalit cu 6.000 de euro o pensionara din Iasi, medic de profesie. Femeia spune ca a fost abordata pe o retea de socializare, de pe conturi diferite si i s-a facut o oferta care parea promitatoare. Un fals investitor, in persoana tanarului nigerian, i-a propus o investitie consistenta intr-un centru de cercetare medicala in Romania, unde femeia si-ar fi putut continua activitatea ca specialist. Singura conditie a fost ca aceasta sa trimita 6.000 de euro in contul tanarului. Abia dupa ce… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

