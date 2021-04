Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care s-a angajat regulamentar in traversarea drumului, pe trecerea de pietoni din fața Spitalului Județean, pe artera principala a Sucevei, a fost lovita violent de o mașina condusa de o șoferița care nu i-a acordat prioritate. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 11.30 și a fost ...

- Un accident cumplit a avut loc in Capitala, la doar cateva ore dupa tragedia din sectorul doi, potrivit Realitatea PLUS. Un șofer neatent a lovit un copil de doar șapte ani, care traversa strada, pe Calea Vacaresti. Micuțul nu a mai putut fi salvat, in ciuda efortului depus de medicii ajunși la fața…

- O femeie de 43 ani, din Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe Bulevardul George Enescu, ajungand la o trecere de pietoni semnalizata prin indicator si marcaj rutier a acrosat pe o femeie de 36 ani, din mun. Suceava și pe fiul acesteia de 2 ani, ambii localnici, care erau angajați in traversare…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii, din municipiul Suceava, o localnica de 40 de ani a surprins si accidentat o minora de 8 ani angajata in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, amenajata și semnalizata corespunzator. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea ușoara…

- O femeie de 30 de ani a fost lovita de un automobil pe o trecere de pietoni din orasul Ialoveni. Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 19:25.Potrivit politiei, victima traversa strada regulamentar. In urma impactului, femeia a fost transportata la spital.

- O femeie de 58 de ani a fost lovita de un automobil in timp ce aceasta traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc ieri, 16 ianuarie, la ora 12:12, la intersecția strazilor Gheorghe Asachi și Academiei.