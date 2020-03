Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a avut loc, miercuri, intr-o gospodarie din cartierul clujean Someșeni. Dupa o viața petrecuta impreuna, un barbat și-a ucis soția. Crima a avut loc pe strada Capitan Grigore Ignat. Un barbat in varsta de 77 de ani, pe fondul unui conflict spontan avut cu soția, in varsta de 74 de ani,…

- Politisti din cadrul Sectiei 2 Constanta au fost sesizati, la data de 9 martie a.c., in jurul orei 00.00, prin apel 112, de catre o femeie de 55 de ani, despre faptul ca la domiciliul sau ar avea loc un conflict. La fata locului, politistii au identificat un barbat de 53 de ani, sotul femeii in cauza,…

- Ieri, 8 martie 2020, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, la o locuința din Vințu de Jos, are loc un scandal. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, un barbat, in varsta de 43 de ani, din Vințu de Jos, in urma unor…

- Ziarul Unirea Și-a amenințat cu moartea soția și a agresat-o: Barbat de 37 de ani REȚINUT de polițiști. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție Și-a amenințat cu moartea soția și a agresat-o: Barbat de 37 de ani REȚINUT de polițiști. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție Polițiștii…

- Ziarul Unirea Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu DOSAR PENAL și ordin provizoriu de protecție dupa ce și-a AGRESAT fizic soția Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu DOSAR PENAL și ordin provizoriu de protecție dupa ce și-a AGRESAT fizic soția La data de 11 februarie 2020, in jurul orei 12,45, Poliția…

- Ieri, 28 ianuarie 2020, politistii din Teiuș au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 32 de ani, din Teiuș, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de violenta si familie si amenintare. Se pare ca, in noaptea de 27/28 ianuarie, in jurul orei 01.00…

- Ziarul Unirea Și-a amenințat soția și a agresat-o: Barbat din Teiuș retinut de polițiști pentru o perioada de 24 de ore Un barbat din Teiuș a fost reținut de polițiști dupa ce și-ar fi agresat soția. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor ... Și-a amenințat soția și a agresat-o:…

- INCREDIBIL… Caz șocant petrecut aseara in municipiul Barlad, unde un barbat și-a amenințat soția și bebelușul de numai o luna cu cuțitul! Polițiștii sosiți la fața locului au reușit, cu ajutorul unui coleg de la Biroul de Proximitate Barlad, sa il imobilizeze și sa-i ia copilul din brațe. Soția a ajuns…