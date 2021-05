Femeie leșinată pe drum, la Buteni: „O bătut-o poliția de la Sebiș”. IPJ Arad face anchetă IPJ Arad a anunțat ca a deschis o ancheta dupa ce la 112 a fost sesizat faptul ca o femeie din satul Buteni ar fi fost lovita de un polițist. Gasita inconștienta pe drum, femeia a fost preluata de o ambulanța SMURD, relateaza Critic Arad , cotidian local online. Un localnic din Buteni a filmat momentele cand femeia a fost gasita pe șosea, leșinata, apoi cele in care este preluata de ambulanța. Zeci de oameni revoltați o inconjoara și sunt auziți acuzand faptul ca victima, care are 54 de ani, a fost lovita de un polițist pentru ca nu purta masca. Martorii spun ca polițistul, „un tanar, Paul, cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad anunta ca face o ancheta dupa ce, pe retele de socializare, au fost distribuite imagini video cu o femeie preluata de medici, iar martorii din filmare acuza ca aceasta a fost batuta pe strada de politisti pentru ca nu ar fi purtat masca. Incidentul ar…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad anunta ca face o ancheta dupa ce, pe retele de socializare, au fost distribuite imagini video cu o femeie preluata de medici, iar martorii din filmare acuza ca aceasta a fost batuta pe strada de politisti pentru ca nu ar fi purtat masca. Incidentul…

- O femeie de 54 de ani ar fi fost agresata de un polițist de la brigada rutiera pe motiv ca nu ar fi purtat masca de protecție. Incidentul a avut loc miercuri, in localitatea aradeana Buteni, iar victima a avut nevoie de ingrijiri medicale. Conform criticarad.ro, incidentul a avut loc miercuri in localitatea…

- O femeie din Buteni ar fi fost batuta de un polițist de la „Rutiera” pentru ca nu purta masca, dupa care a fost lasata inconștienta in mijlocul drumului!, potrivit criticarad.ro. Caz revoltator petrecut in aceasta amiaza, in vazul lumii, in comuna Buteni. O femeie care nu purta masca a fost luata la…

- O femeie din Buteni ar fi fost batuta de un polițist de la „Rutiera” pentru ca nu purta masca, dupa care a fost lasata inconștienta in mijlocul drumului!, potrivit criticarad.ro. Caz revoltator petrecut in aceasta amiaza, in vazul lumii, in comuna Buteni. O femeie care nu purta masca a fost luata la…

- Acuzații grave la Buteni! O femeie in varsta de 50 de ani, ar fi fost agresata, miercuri, de mai mulți polițiști din Sebiș. Totul ar fi pornit, spun apropiați ai femeii, de la faptul ca aceasta nu ar fi purtat masca de protecție in timp ce se afla pe strada.

- O femeie din statul american Utah disparuta in luna noiembrie a fost gasita in viața, intr-un cort aflat intr-un camping, ea hranindu-se in ultimele cinci luni cu iarba, mușchi de pamant și apa din raul aflat in apropiere, relateaza The Guardian . Femeia, in varsta de 47 de ani, pe care autoritațile…

- Incidentul s-a petrecut marți, 16 martie, in jurul orei 10.45. Martorii au sunat la 112 anunțand ca o femeie s-a aruncat de pe un bloc cu opt etaje, din zona Vasile Parvan din Barlad.La sosirea echipajelor de intervenție, femeia a fost gasita pe copertina din beton care proteja intrarea in scara blocului.…