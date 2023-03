Femeie lăsată fără portofel într-un magazin din Târgu Mureș Poliția Municipiului Targu Mureș a fost sesizata luni, 13 martie, de catre o femeie, prin apelul unic de urgența 112, referitor la faptul ca in timp ce se afla in incinta unei societați comerciale din Targu Mureș i-a fost sustras portofelul pe care il avea asupra sa, conținand suma de 2.650 de lei și mai … Post-ul Femeie lasata fara portofel intr-un magazin din Targu Mureș apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

