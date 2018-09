Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 75 de ani, din orasul Darabani, a ajuns, miercuri dimineata, la spital cu arsuri pe fata si maini in urma unei explozii care s-a produs in bucataria din locuinta proprietate personala, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.…

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost transportat de urgenta la spital, luni dupa-amiaza, cu arsuri la maini, in urma unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Sanandrei, judetul Timis.

- O tanara din Sibiu a avut parte de cele mai terifiante momente din viața sa. In timp ce era la volan, pe un bulevard din Sibiu, femeia a fost agresata in trafic de un barbat. Gesturile violente ale barbatului au fost declanșate de fatul ca femeia nu i-ar fi acordat prioritate.

- Bilantul incendiilor care au devastat regiunea de coasta din apropiere de Atena la inceputul acestei saptamani a crescut la 88 de morti, printre care si copii, iar autoritatile fac in continuare eforturi pentru identificarea victimelor si cautarea persoanelor date in continuare disparute, conform AFP,…

- Sapte persoane, printre care si o femeie insarcinata, au ajuns in noaptea de marti spre miercuri la spital, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in localitatea Muntenii de Jos din judetul Vaslui.

- O autoutilitara a Enel Distribuție a daramat o locuința din chirpici improvizata, la Arad. Șoferul mașinii urma sa opreasca curentul la un transformator intrucat colegii sai aveau de facut o lucrare la iluminatul public. O femeie care se afla in locuința a fost ranita, fiind transportata la spital.…

- O femeie, in varsta de 37 de ani, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost strivita de un tractor. Cumplitul accident a avut loc marți dupa-amiaza, intr-o gospodarie din localitatea Pietroasa, aflata in estul județului Timiș. Conform spuselor polițiștilor, femeia ar fi pornit…