- Miting Diaspora. Dupa ciocnirile din timpul zilei, episoadele in care anumite grupuri de protestatari s-au batut cu jandarmii au continuat și la lasarea serii. Dupa mai multe runde de gaze lacrimogene, jandarmii au utilizat și tunurile cu apa in jurul orei 23:20, astfel ca Piața Victoriei a fost eliberata…

- UPDATE 00.16: A aparut imaginea cu femeia-jandarm agresata de protestatari. Dupa ce i-a fost smulsa casca de pe cap, jandarmul a fost batut cu salbaticie și dezarmat. Primele informații arata ca a suferit multiple traumatisme și este suspecta de fractura de coloana cervicala. UPDATE 00.05: Potrivit…

- O femeie – jandarm, batuta cu bestialitate de protestatari in Piața Victoriei, se lupta pentru viața ei, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala. Surse medicale, citate de Antena 3, au precizat ca femeia a suferit multiple traumatisme și este suspecta de fractura de coloana cervicala. Femeia și…

- Protest Diaspora – Romanii din diaspora se aduna in Piata Victoriei, la Bucuresti, pentru protestul anuntat pe retelele de socializare. UPDATE ora 10.00 – La ora 10 se adunasera aproximativ 100 de persoane in fata Guvernului. Manifestantii au inceput sa se adune in Piata Victoriei, vineri 10 august.…

- Circa 200 de persoane s-au strans duminica seara in Piata Victoriei, unde scandeaza sloganuri antiguvernamentale. Oamenii au iesit in strada in fiecare seara, dupa ce PSD si ALDE au trecut prin Parlament modificarile aduse Codului Penal, saptamana aceasta. Protestatarii au steaguri tricolore,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a luat decizia de a-l concedia pe șeful PSD online, George Harabagiu, asta dupa ce acesta a coordonat campania prin care s-a incercat inducerea ideii ca pe Arena Naționala a fost huiduita Halep și nu Gabriela Firea.Postarile au starnit de altfel un val puternic…

- Povestea halucinanta a ieșit la iveala dupa ce o vecina a femeii a postat cele intamplate pe o rețea sociala. Se pare ca o femeie de aproximativ 60 de ani a fost gasita fara suflare in locuința sa din cartierul Gradiște, din Arad. Conform celor publicate de vecina victimei pe contul ei de Facebook,…

