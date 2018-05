Urmarire ca in filme pe o strada din Reșita. Un barbat beat s-a urcat la volan și a pornit in urmarirea sotiei sale, in trafic. La un moment dat, barbatul chiar i-a lovit autoturismul soției și și-a continuat drumul. In urma impactului, mașina femeii a fost aruncata de pe șosea.

Potrivit digi24.ro, in tot acest timp, șoferul beat si nervos a fost urmarit de o mașina de poliție care, in final, a reușit sa-l blocheze. Cand l-au testat, oamenii legii au aflat ca avea o alcoolemie de 1 la mie.

Politistii i-au facut dosar penal pentru ca a condus baut. In plus, a fost sancționat pentru…