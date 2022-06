Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” se lupta sa salveze viața unui femei din județul Vaslui, consumatoare cronica de alcool, care a baut mai multe lichide toxice, precum alcool 96%, dezinfectant pentru suprafețe și ulei pentru masaj. Deși se simțea rau, femeia in varsta de 47 de ani a refuzat…

Un grav accident de circulație a avut loc, sambata seara, in orașul Hunedoara. O persoana și-a pierdut viața, iar alta este grav ranita.

- O adevarata tragedie a avut loc la Șag. Se pare ca șoferului unui microbuz care se deplasa dupa pasageri la Vinga i s-a facut rau la volan, ar fi pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens intr-un autoturism și s-a rasturnat. In urma impactului, trei persoane au fost grav ranite și au fost…

Un accident grav a avut loc joi dimineața in județul Prahova. Potrivit primelor informații, un copil a murit și o femeie este in stare grava. Victimele au fost lovite de o mașina.

- Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect al dublei crime de la Iași din luna decembrie, și-a dat foc in inchisoare. Tanarul s-a autoincendiat in celula in care era incarcerat, iar acum se afla in stare grava.

- Persoana in cauza a fost identificata ca fiind o femeie, in varsta de 35 ani din localitatea Dumbravița, județul Brașov, aceasta fiind preluata și transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate.Ancheta este in curs de desfașurare, polițiști din cadrul Inspectoratului…

- O fetita in varsta de un an si cinci luni a fost preluata, miercuri, in stare grava de echipaje ale Serviciului de Ambulanta SAJ Vaslui.Cadrele medicale iau in calcul o posibila intoxicatie cu un gaz toxic provenit de la o soba defecta, conform Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui,…