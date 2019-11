Stiri pe aceeasi tema

- Moarte infioratoare pentru o tanara insarcinata, care a sfarșit ucisa de nu mai puțin de 93 de ani. Gravida in 6 luni, femeia se afla intr-o padure, in timpul unei vanatori in care erau implicați mai mulți caini.

- Alex Morgan, una dintre vedetele echipei de fotbal feminin a Statelor Unite, campioana mondiala in aceasta vara in Franta, si-a anuntat intentia de a participa la Jocurile Olimpice la Tokyo din 2020, desi asteapta venirea pe lume a primului sau copil in aprilie, cu trei luni

- Echipa carioca Flamengo, antrenata de portughezul Jorge Jesus, s-a calificat in finala Copei Libertadores dupa 38 de ani, in urma victoriei cu Gremio, scor 5-0 (1-1 in tur). Va juca ultimul act cu River Plate, pe 23 noiembrie. Semifinala braziliana a Copei Libertadores n-a avut istoric. Dupa 1-1 in…

- O crima conjugala a zguduit intreaga suflare din localitatea buzoiana Luciu, județul Buzau. O femeie in varsta de 56 de ani a fost ucisa cu bestialitate de sotul ei, in urma unui conflict spontan. Tragedia a avut loc in gospodaria acestora. Femeia, care lucra ca ingrijitoare la școala din Luciu, venise…

- Crima absolut socanta in localitatea Luciu din Buzau! O femeie in varsta de 56 de ani a fost ucisa cu bestialitate de sotul ei, in urma unui conflict spontan. Momentan nu se stie de la ce a pornit totul.

- Aparent, Anne-France Dautheville este doar o bunicuta in varsta de 75 de ani, din Franța, pasionata de calatorii! In realitate, a fost singura femeie care a facut singura inconjurul lumii, pe motocicleta.

- O femeie in varsta de 45 de ani, din Drobeta Turnu Severin, a fost atacata și ucisa, cu sange rece. Barbatul suspect de comiterea acestui omor are 33 de ani. Se presupune, din primele date, ca ar fi concubin al femeii. Criminalul a lovit-o de mai multe ori, iar ... The post Sfarșit teribil pentru o…

- Șapte persoane au fost ranite, sambata, pe un drum județean din Giurgiu, in localitatea Oinacu, dupa impactul dintre doua mașini inmatriculate in Polonia. Trei raniți, intre care o femeie insarcinata, au fost transportați la spital, anun'[ MEDIAFAX.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta…