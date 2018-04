Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, in Iași. O femeie insarcinata a fost lovita pe trecerea de pietoni in timp ce traversa regulamentar. Medicii incearca in acest moment sa țina in viața nou-nascutul.

- Tanara gravida din Iasi, spulberata pe trecerea de pietoni! Soferul de 25 de ani care a accidentat-o circula cu viteza pe linia de tramvai. Accident grav la Iasi, in aceasta dimineata. O tanara in varsta de 28 de ani, insarcinata in 3 luni, a fost lovita pe trecerea de pietoni de un sofer de 25 de ani.…

- Soferul, care circula pe linia de tramvai, nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni si a lovit in plin o tanara insarcinata. In urma impactului, fata s-a ales cu multiple traumatisme, posibil si o fractura de bazin, scrie obervator.tv. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest…

- Femeia in varsta de 57 de ani a vrut sa treaca strada regulamentar. In acel moment a fost lovita de o masina care venea cu viteza. Soferita, medic dermatolog, spune ca a observat-o prea tarziu. Medicul s-a ales acum cu dosar penal.

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni in Gaești, județul Dambovița. Tanarul de 20 de ani care a provocat accidentul a fugit de la fața locului și a incercat sa se sinucida intr-o padure.

- Astazi, 5 martie a.c., in jurul orei 09.20, un barbat, de 30 de ani, din localitatea Vadu Oii, a condus un autoturism, pe strada Plantelor, din localitatea Harsova, iar in dreptul unui marcaj pietonal, situat in fata unui supermarket, a surpins si accidentat usor o femeie, de 43 de ani, care se angajase…

- O femeie care traversa strada pe o trecere pentru pietoni a fost lovita de un autobuz al Societații de Transport Public Timișoara și proiectata pe trotuar. Șoferul a franat brusc dupa ce mașina din fața lui a oprit la trecerea de pietoni. Accidentul a fost surprins de un șofer cu o camera video instalata…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Dezrobirii, zona Scoala nr. 23, din municipiul Constanta. O femeie a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa.Potrivit SAJ Constanta, femeia prezinta traumatism la membru inferior. Medicii ii acorda ingrijiri medicale. ...