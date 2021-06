Accident rutier la Targu Lapus in aceasta dimineata. Soferul unui TIR a efectuat o manevra da mers cu spatele. Dar nu s-a asigurat suficient si a lovit o caruta care circula in spatele sau. In urma impactului o femeie gravida a cazut din atelaj. Aceasta a fost preluata de echipajul medical ajuns la fata locului […] Source