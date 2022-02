Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 32 de ani, din comuna Constantin Daicoviciu, a fost injunghiata mortal de un barbat de 29 de ani, din judetul Mehedinti, corpul neinsufletit al victimei fiind abandonat pe un camp, in apropierea localitatii Caravan, a informat, joi, IPJ Caras-Severin.

- Luni seara, in jurul orei 21.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe D.N. 18 a avut loc un eveniment rutier. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 20 de ani din Vadu Izei, aflat la volanul unui autoturism,…