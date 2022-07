Stiri pe aceeasi tema

- Politia suedeza a anuntat miercuri ca o femeie de circa 60 de ani a fost ucisa intr-un atac cu cutitul in plina zi pe insula Gotland, unde principalii responsabili politici ai tarii s-au reunit pentru o saptamana, relateaza AFP si Reuters. „Din nefericire, pot sa va anunt ca o femeie a murit in urma…

- Un politician de opoziție din Rusia a fost reținut la Moscova, afirma un jurnalist și un avocat, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- O romanca in varsta de 67 de ani, data in urmarire naționala și internaționala, a fost prinsa de Poliția din Suedia. Femeia fusese condamnata in 2012 la 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu. Este vorba despre Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct la Inspectoratul…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat marti ca Finlanda si Suedia trebuie sa isi modifice legislatia pentru a putea adera la NATO, in caz contrar Turcia urmand sa faca uz de dreptul sau de veto, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un consilier principal al presedintelui Turciei i-a comunicat luni omologului sau american ca Ankara doreste masuri concrete in legatura cu ceea ce numeste "organizatii teroriste" din Finlanda si Suedia inainte de a lua in considerare candidaturile lor la NATO, informeaza Reuters, care citeaza presedintia…

- Politia portugheza a retinut un suspect al crimei de duminica trecuta, in care a cazut victima un suporter de 26 ani care celebra titlul castigat matematic, sambata, de FC Porto, transmite EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caras Severin au dispus in dosarul nr. 112 P 2022, in data de 30.04.2022, punerea in miscare a actiunii penale fata inculpatul F.M, pentru savarsirea infractiunilor de omor, fapta prev. de art. 188 alin. 1 Cp si loviri sau alte violente, prev.…

- Cel putin 57 de palestinieni au fost raniti, vineri, in urma ciocnirilor cu Politia israeliana in Complexul Moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, potrivit medicilor. Confruntarile dintre palestinieni si israelieni au persistat in timpul lunii sfinte musulmane a Ramadanului pe acest loc sfant al Ierusalimului,…