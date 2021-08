Femeie, înjunghiată în plină zi, în stația de microbuz, de soțul cu care se află în proces de divorț IPJ Olt precizeaza intr-un comunicat ca a fost sesizat prin apel unic de urgenta 112 de un barbat, de 43 de ani, cu privire la faptul ca in municipiul Slatina, pe strada Crisan, o femeie ar fi fost injunghiata si ar prezenta leziuni in zona gatului si a spatelui, iar autorul a parasit locul faptei."La fata locului s-au deplasat imediat politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina, care, din primele verificari, au constatat faptul ca, in urma unui conflict spontan, un barbat, de 41 de ani, in timp ce se afla in statia de microbuz, ar fi lovit-o, cu un obiect taietor-intepator, pe sotia sa,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

