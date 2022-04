Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 74 de ani a fost injunghiata pe o strada din municipiul Medias, judetul Sibiu, iar atacatorul i-a sustras un lantisor. Femeia a fost gasita in spatele blocului unde locuieste, cu rana sangerand, iar medicii nu au putut-o salva.”La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 12,30, prin…

- Barbatul care a ucis la Arad fetita de 4 ani a concubinei sale si apoi i-a incendiat trupul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare si plata unor despagubiri de 1,5 milioane de euro. Avocatul Adrian Cuculis, care-l reprezinta pe tatal biologic al victimei, afirma ca nu se asteapta ca decizia luata…

- Un barbat in varsta de 73 de ani a ajuns sa fie anchetat penal pentru furt, dupa ce a pradat-o pe o femeie care mergea pe strada. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean, totul s-ar fi intamplat miercuri, pe 9 martie a.c., pe strada Primaverii din municipiu. Profitand de neatentia…

- Tragedie intr o localitate din Romania Este vorba despre o femeie in varsta de 32 de ani, din comuna Constantin Daicoviciu, care a fost injunghiata mortal de un barbat de 29 de ani, din judetul Mehedinti.Trupul neinsufletit al victimei a fost abandonat pe un camp, in apropierea localitatii Caravan,…

- Tatal copilului de sase ani din Bradeni gasit mort in patul sau a fost retinut pentru 24 de ore, la finalul audierilor de vineri. Barbatul este suspectat de omor, informeaza News.ro . ”Ca urmare a administrarii probatoriului in cauza, fata de tatal copilului s-a declansat urmarirea penala sub aspectul…

- Procurorii cerceteaza cauzele decesului și au pornit un demers in vederea stabilirii situatiei de fapt si incadrarii juridice a faptei, pentru aplicarea masurilor legale in consecința, relateaza Agerpres .„La data de 4 februarie, in jurul orei 9,30, prin apel 112, un barbat din localitatea Bradeni…

- Baiețelul, in varsta de 6 ani, din localitatea Bradeni, a fost gasit mort in pat, vineri dimineața, de catre tatal sau, care a sunat la 112. Polițiștii și procurorii au inceput o ancheta, iar barbatul este la aceasta ora audiat, potrivit site-ului local Tribuna . Potrivit IPJ Sibiu, barbatul a alertat…

- O femeie de 34 de ani din Londra a fost injunghiata cu sange rece in Chippenham Road, Maida Vale, in jurul orei 9.00. Agresorul, un barbat de 41 de ani, a fost gasit mort, dupa ce fusese lovit de o mașina. Șoferul vinovat are 26 de ani și este suspect de crima. Tanarul a fost arestat de oamenii legii.