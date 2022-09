O femeie de 43 de ani din Botosani a fost injunghiata, vineri seara, de mai multe ori de sotul ei. Suspectul a fost prins in scurt timp, pe o strada din oras. "Politistii din Botosani au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost injunghiata, de mai multe ori, in timp ce se afla la domiciliu. Politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre o femeie, de 43 de ani, care ar fi fost injunghiata de catre sotul sau, de 55 de ani, in timp ce se aflau la domiciliul comun", a transmis, vineri seara, IPJ Botosani. Sursa citata…