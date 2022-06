Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost injunghiata de fostul sot intr-o sala de judecata din Judecatoria Constanța in timpul unui proces civil. Potrivit IPJ Constanța, joi, in jurul orei 11.45, polițiștii Secției 3 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in incinta Judecatoriei Constanța s-ar afla o persoana…

- O femeie de 33 de ani a fost injunghiata, joi, de catre fostul iubit, pe holurile Judecatoriei Constanța. Polițiștii au fost sesizați ca in Judecatoria Constanța se afla o persoana care prezinta o plaga taiata. Ajunși acolo, au constatat ca este vorba despre o femeie de 33 de ani, care ar fi fost taiata,…

- O femeie de 33 de ani a fost injunghiata, joi, de catre fostul iubit, pe holurile Judecatoriei Constanța, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Ieri, 07 iunie, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, la un imobil din localitate Mara are loc un scandal in familie. La fața locului, polițiștii au identificat doua femei de 37 și 63 de ani din Desești, respectiv un barbat de 65 de ani, concitadin cu cele doua…

- Minorul care la sfarsitul anului trecut a incendiat parcarea unui bloc din Constanta, iar apoi a ars intreg imobilul, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru distrugere, vatamare corporala din culpa si evadare, a informat, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.…

- Marti, in jurul orei 09:10, polițiștii orașului Gataia, au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat de 59 de ani și o femeie de 53 de ani, din satul Sculia, au fost gasiți decedați la locuința de domiciliu. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, cei doi…

- Articolul Femeie din Buzau, forțata de fostul iubit sa continue relația prin șantajarea cu imagini in ipostaze intime se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Dupa aproape jumatate de an de relație forțata cu un barbat care o șantaja cu inregistrari compromițatoare, o femeie a cerut ajutorul polițiștilor…