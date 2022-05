Stiri pe aceeasi tema

- O tentativa de omor a avut loc, sambata dimineata, in comuna Filipestii de Padure, o femeie fiind preluata in stare grava si dusa la spital dupa ce ar fi fost agresata de o alta femeie, ruda cu aceasta. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in jurul orei 8,00, politistii din cadrul Politiei…

- Un barbat decedat a fost gasit intr-o padure din Ciurila de o femeie. La data de 6 mai a.c., in jurul orei 11.30, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre o femeie de 26 de ani, prin apel 112, despre faptul ca pe un teren impadurit, din apropierea localitații Ciurila, a gasit…

- V. Stoica O femeie in varsta de 84 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un accident rutier produs, ieri, in jurul orei 13.20, in comuna Filipeștii de Targ, la intrare in satul Bratașanca. Potrivit IPJ Prahova, evenimentul rutier s-a produs intre doua autoturisme conduse de doi barbați cu varstele de 30…

- Patru autoturisme au fost implicate intr-un accident produs in localitatea Bratasanca din comuna Filipestii de Targ. Doua dintre masini erau parcate si au fost acrosate in urma impactului dintre alte doua autoturisme. O femeie in varsta de 84 de ani, pieton, a fost declarata decedata.…

- O femeie a murit, joi, lovita de tren in apropierea stației CFR Piatra Craiului, județul Cluj. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, potrivit ziarului Cluj24. Mecanicul a anunțat poliția in jurul orei 08.30. Acesta le-a spus polițiștilor ca in zona stației CFR Piatra Craiului, in localitatea Bucea,…

- Clipe de groaza pe un drum principal din Dolj! O femeie in varsta de 65 de ani a fost lovita mortal de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar. Tanarul de 20 de ani care se afla la volanul autovehiculului a incercat tot ce i-a stat in putința pentru a o evita, insa a fost prea tarziu. Cum…

- Scene de groaza in Turda! O femeie in varsta de 79 de ani și-a gasit sfarșitul tragic sub roțile unei mașini de gunoi. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea, astfel ca s-a constatat decesul. Cum s-a intamplat intreaga tragedie și ce a declarat șoferul autoturismului!

- O femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita, sambata dupa-amiaza, de un tren de calatori in zona Garii de Vest Ploiesti, victima, care era in stare de inconstienta, fiind transportata la spital, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, conform Agerpres. Fii la curent cu…