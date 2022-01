Femeie ÎMPUȘCATĂ la vânătoare: Poliția a deschis un dosar pentru uz de armă letală fără drept La data de 15 ianuarie a.c, in jurul orei 15.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ungheni au fost sesizați, prin SNUAU 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca o femeie ar fi fost impușcata cu o arma de vanatoare, in timp ce se afla in localitatea Sanpaul. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și au demarat verificari in vederea stabilirii situației de fapt. „In urma verificarilor efectuate in cauza, politistii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au stabilit faptul ca in zona respectiva a fost organizata o partida de vanatoare in mod legal,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

