Femeie împușcată de un polițist în Argeș. Aceasta a fost rănită în timpul unei urmăriri Femeie impușcata de un polițist in Argeș. Aceasta a fost ranita in timpul unei urmariri. ”In noaptea de 10 spre 11 iulie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au utilizat armamentul din dotare pentru imobilizarea unui autoturism al carui șofer nu a oprit la semnalul regulamentar și despre care existau date ca ar conduce autoturismul pe drumurile publice aflandu-se sub influența alcoolului. Polițiștii Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului, care se aflau in misiune pe raza comunei Barla, din județul Argeș, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

