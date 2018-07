Stiri pe aceeasi tema

- O femeie implicata intr un accident rutier in Gorj a fost salvata de doi pompieri aflati in timpul liber. Accidentul a avut loc la Polovragi, judetul Gorj. O femeie a incercat sa faca o depasire regulamentara dar a fost acrosata de un sofer care a facut stanga fara sa se asigure. Lovita in plin, masina…

- O femeie de 31 de ani a ajuns joi dimineata la Spitalul Judetean din Resita dupa ce a fost victima unui accident de circulatie. Politistii au anuntat ca accidentul s-a petrecut in zona Garii de Nord, pe Bulevardul Muncii, din cauza femeii care s-a angajat intr-o depasire neregulamentara si a lovit o…

- Sambata dimineața in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, un localnic de 60 de ani, a surprins si accidentat o femeie de 80 de ani, din comuna Zvoriștea, care traversa strada neregulamentar, prin loc nepermis și fara sa se asigure. Conducatorul auto si pietonul…

- Ministrul de Interne a anuntat, sambata, in cadrul comandamentului de inundatii de la MAI, ca in judetul Bacau o masina de pompieri a fost accidentata frontal de un sofer care circula cu viteza mare, sase subofiteri suferind leziuni. „Avem o situatie in judetul Bacau. O masina de pompieri a fost accidentata…

- O femeie de 38 de ani a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a fost lovita, in comuna doljeana Cetate, de o masina condusa de un politist. Familia victimei susține ca aceasta a fost acroșata de pe marginea drumului și ca polițistul circula cu viteza.Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, ...

- In dispeceratul integrat ISU – Ambulanta a fost anuntat marți, 29 mai, un accident produs intre un autoturism si un autotren pe DN 56A, pe raza comunei Simian, in urma caruia o persoana a ramas blocata in autoturism. La locul evenimentului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului…

- Un accident de circulație a avut loc marți, in jurul orei 12, pe DN 1 F (E81) la intrarea in localitatea Sutor. Un sofer in varsta de 35 de ani, din Zalau, conducea autoutilitara pe drumul menționat, deplasandu-se catre Zalau, iar la un moment dat acestuia i s-a facut rau la volan. Intrand in stare…